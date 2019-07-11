غادة عبد الرازق تكشف لسيدتي عن أسرار أناقتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 07:35 مساءً - منذ بضعة أيام، أتمت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق عامها الـ 54. هذه النجمة الشهيرة التي تحرص دائماً على الظهور بأبهى حلة أدخلتنا الى عالمها الخاص وكشفت عن أكثر ما يستهويها من عالم الأزياء والمجوهرات في هذا الحوار مع "الخليج 365.نت".



باعتباركِ من أكثر النجمات أناقة .. كيف تختارين اطلالتكِ الساحرة؟

- أعشق الموضة وأهوى شراء ملابسي من الماركات العالمية، فذلك ساعدني على أن أجرب الجديد دائمًا، وتكون عندي نظرة جيدة في اختيار المناسب لشكل جسمي.



ألوانكِ المفضلة في الأزياء؟

-في الشتاء أفضّل الأسود، والموف، والكحلي، والأزرق. وفي الصيف أفضّل الألوان الفاقعة كالأصفر والأحمر، والأخضر.

إطلالة حيوية بالجينز





وما مصير ملابسكِ القديمة؟

-عندي أهلي هم الأولى دائمًا بالمعروف وأهم مني أنا شخصيًّا، فإما أن أعطيها لأحد من عائلتي، أو ابنتي أو شقيقتي، أو ألبسها في حياتي العملية وأكيّفها مع ملابس أخرى، لتكون ملائمة وجديدة في الوقت نفسه. وهناك ملابس أتبرّع بها لمؤسسات خيرية معينة.



ما هي ماركة النظارات الشمسية التي تعجبك؟

-لا توجد ماركة معينة بالتحديد، ولكني أُحِبُّ النظارات الواسعة والعريضة، كما تعجبني التصاميم التي تليق بوجهي مهما بلغ سعرها.

بدلة بيضاء قمة في الأناقة



وبالنسبة للساعات، هل هناك ماركة معينة تفضلين اقتناءها؟

أيّ ماركة تعجبني أحب اقتناءها، وتكون مريحة في معصم يدي، وهناك موديلات تكون خليطًا ما بين الاكسسوارات وعملية أيضًا، فأقتنيها.



كم حقيبة وحذاء بخزانتِك؟

-تتعدى الـ50 حذاءً وشنطة يد.

إطلالة ميتاليك



مصمم ودار أزياء تحبين تصميماتهما؟

-شانيل، ودولشي أند غابانا، وفيكتوريا بيكهام، وجيفنشي، وفيرزاتشي، وبالمان، وإترو، وتوم فورد، وألكسندر ماكوين، ونيكولا جبران، وهاني البحيري.

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أيّ نجمة تلفتكِ باطلالاتها؟

-مايا دياب، وسيرين عبد النور، وأغلب النجمات المصريات كنّ رائعات في مهرجاني الجونة والقاهرة السينمائي.

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