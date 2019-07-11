كيف تتأكد أنك في كامل أناقتك وملابسك عالية الجودة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 07:35 مساءً - يسعى الرجل الأنيق إلى اقتناء ملابس عالية الجودة ويختارها بعناية فائقة عند الشراء، ليجمع بين التصميم الرائع والجودة العالية،فهما جوهر وأساس أناقته بكل تأكيد، ولكن وللأسف هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة في أذهان الرجال عن الملابس عالية الجودة مثل ربطها دائماً بحتمية شرائها من المتاجر الممثلة لأغلى الماركات العالمية، وهو أمر يوضح لنا غياب المفهوم الصحيح وافتقاد المهارة القدرة عند شريحة كبيرة من الرجال فيما يخص تحديد الملابس عالية الجودة بمختلف أنواعها.

من هو النجم الأكثر أناقة بالبدلة؟



فبشكل عام الملابس عالية الجودة لا تقترن بالماركات العالمية الشهيرة بل بعدة أمور أخرى سوف تتعرف عليها من خلال التقرير التالي يجب على الرجل أن يكون على دراية بها ليفهم بشكل صحيح كيفية اختيار الملابس عالية الجودة دون أي يقع في فخ عدم حمل القطعة التي يريد شراءها لشعار إحدى ماركات الملابس الشهيرة أو حتى لا يتم خداعه بجودة عالية مزيفة فقط بسبب ارتفاع سعر قطعة الملابس التي يرغب في الحصول عليها.

1- الملابس عالية الجودة والأنسجة

الملابس عالية الجودة والأنسجة



هناك قاعدة أساسية في عالم الموضة والأناقة، وهي أن الأنسجة والألياف الطبيعية سواء القطنية أو الصوفية وحتى الجلدية هي الأفضل دائماً، وتتفوق بمراحل وأشوط بعيدة عن الخامات الصناعية التي تستخدم بشكل كبير في صناعة الملابس حالياً.



فالأنسجة والألياف الصناعية تتسبب بالحكة وتظهر الروائح غير المحببة كرائحة العرق، وهي المشكلة التي لا يواجهها الرجال عند ارتداء ملابس عالية الجودة مصنوعة من الخامات الطبيعية، ولكن وعلى الرغم من صحة ودقة القاعدة التي تنص على تفوق الخامات الطبيعية عن الصناعية، إلا أن هذا لا يمنع من التطور الكبير الذي شهده مجال تصنيع الأنسجة الصناعية التي أصبح البعض منها يوازي بل ربما يفوق ما تتمتع به الخامات والأنسجة الصناعية.

دليلك لارتداء الغترة بأناقة.. طريقة ترسيم وتوقيف الشماغ



ولأن الأمر بالتأكيد أصبح مربكاً الآن فأنت لا تعلم هل تشتري الملابس ذات الأنسجة الطبيعية أو الصناعية، ينصح خبراء الموضة إلى الاتجاه دائماً نحو شراء الملابس المصنوعة من خامات تشعر مرتديها بالراحة سواء كانت مصنوعة من أنسجة طبيعية أو صناعية عالية الجودة، كما يجب الانتباه جيداً إلى قوام وشكل قطع الملابس بعد عملية الغسيل والتنظيف فإن محافظة أنسجتها على قوامها وتماسكها الخارجي وملمسها دليل كبير على ارتفاع جودتها.

لاستكمال قراءة الموضوع على موقع الرجل اضغط هنا