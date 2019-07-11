طرق تنسيق السروال بستايل فرح الهادي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 07:35 مساءً - فرح الهادي واحدة من أهم نجمات الكويت الشابات، بخاصة بعد الشعبية الكبيرة التي حصدتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أنها أثبتت نفسها في عالم الفن من خلال الأدوار التي لعبتها، إلا أنّ شهرة فرح الهادي الأوسع، حصدتها في عالم الموضة والأزياء، نظرًا لستايلها المميز بالتنوع، وقدرتها على مزج العلامات الفاخرة بالشعبية بأناقة لافتة.

وقد تمكنت فرح الهادي من خلال نشر اطلالاتها اللافتة واستعراضها على حسابها الشخصي على انستقرام، الذي تملك عليه ما يزيد عن 4 مليون متابع، أن تحجز لنفسها مكانة مهمّة جدًّا بين الفاشينيستات العربيات، وأصبحت مصدر وحي بالنسبة للكثير من الشابات.

واللافت في أزياء الكويتية فرح الهادي، أنها تختار دائمًا أزياءً محتشمة، على الرغم من أنها غير محجبة، لذا يمكن لجميع السيدات أن يستوحين منها اطلالاتها الأنيقة، بخاصة في ما يتعلق بطرق تنسيق السراويل التي تبدع فيها.

لذا جمعنا لكِ الخليج 365، بعض اطلالات فرح الهادي بالسروال، اختاري ما يناسبكِ وتألقي بدورِك.



الجينز بصيحة الفلير Flare

الفلير Flare

كثيرًا ما تعتمد فرح الهادي الاطلالات الكاجوال في اختيار السراويل، لذا تتألق باختيارات عصرية مميزة، مثل: البنطلون الجينز بصيحة الفلير Flare من بارشكا، والمزين بشق جانبي ويكشف حذاءها، من ستيلا ماكرتني، الذي نسقته مع كنزة باللون الأبيض من زارا، وحقيبة من لويس فيتون.



نقشة الكارو

فرح الهادي بسروال باللونين الأسود



تألقت فرح الهادي بسروال باللونين الأسود والأحمر وبنقشة الكارو من "توب شوب مي"، ونسقته مع كنزة باللون الأسود من “أتش أند أم”، إضافة إلى حقيبة وحذاء من غوتشي.



السراويل الممزقة

فرح بسروال جينز



تعتمد فرح هذه الصيحة كثيرًا في اطلالاتها، فهي مفعمة بالحياة والحيوية والعصرية، كما أنها عملية لكل الأيام، إذ عادة ما ترتدي معها الكنزات الكاجول أو حتى المعطف مع الحذاء الرياضي.



السراويل مع البليزر

إطلالة من Vogacloset



تألقت فرح الهادي بسروال وبليزر باللون البنفسجي من Vogacloset نسقتهما مع معطف باللون الأصفر، وحذاء باللون عينه.



جميع طرق تنسيق السراويل العصرية التي نسقتها فرح الهادي، تناسب كل السيدات باختلاف قوامهنّ، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ وتناسبكِ.