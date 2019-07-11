حقيبة ترافق كل النجمات.. يبدأ سعرها بـ 10 آلاف دولار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 07:35 مساءً - حقيبة هيرميس بيركين Hermès Birkin الباهظة الثمن مازالت من أكثر الحقائب التي تفضّلها النجمات، فهي تعطي لوكاً أنيقاً فريداً من نوعه وتزيد من حضور المرأة بسبب شكلها اللافت وتفاصيلها الفاخرة، ما جعل منها الخيار الأول للكثير من المشاهير.



حقيبة هيرميس بيركين خيار النجمات الأول

الحقيبة التي ترافق كل النجمات



ففي الكثير من الصور التي نرصدها للنجمات على انستقرام، نجد حقيبة هيرميس بيركين المكمّل الأساسي لإطلالاتهن مثل أحلام، نوال الزغبي، هيفا وهبي، وجويل ماردينيان التي تقتني مجموعة كبيرة من هذه الحقيبة بألوان متعددة.



تُصنع حقائب بيركين من جلد التمساح الذي يعدّ من أغلى أنواع الجلود، وكذلك من جلد توغو الأسود ومزيج من الجلود الاخرى. لا تطرح هيرمس عدداً كبيراً من حقائب بيركين بل تقدّم مجموعة صغيرة من الحقائب كل فترة وجيزة، وقد تنتظر بعض السيدات أشهراً لتحصل على حقيبة بمواصفات معينة.



هيرميس بيركين من الحقائب الأغلى ثمناً

من الحقائب الأغلى ثمناً



يتراوح سعر الحقيبة بين الـ 10 آلاف دولار ويصل الى 150 ألف دولار وذلك حسب اللون والجلد وقد ترصع ببعض أحجار الألماس. حقيبة هيرميس بيركين هي من أغلى الحقائب في العالم، ولكن رغم سعرها الباهظ إلا أنها محبوبة من قبل النجمات.



جين بيركين تعترض على تسمية الحقيبة باسمها

نوال الزغبي تحمل حقيبة يد هيرميس



هذه الحقيبة التي لم تبطل موضتها بالرغم من ظهور موديلات جديدة من الحقائب، يتم تصنيعها على يد حرفي واحد في ورش عمل العلامة التجارية، وتستغرق 48 ساعة لتصنيع كل حقيبة فردية.



يشار الى أن حقيبة بيركين أُطلقت نسبة إلى النجمة البريطانية جين بيركين. وقررت هيرميس تكريم الفنانة وإبتكار حقيبة تحمل إسمها، ومؤخراً اعترضت النجمة على تسمية الحقيبة باسمها في محاولة للفت النظر الى تبنيها قضية الرفق بالحيوان ومقاطعة كل المنتجات التي تستخدم فيها الجلود والفراء.

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