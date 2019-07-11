سمية الخشاب عن "عربية أنا": "ملقتش حد بيغني للمرأة الشرقية"

قالت النجمة سمية الخشاب إنَّ أغنيتها الجديدة "عربية أنا" تُثمن جهود المرأة العربية، وتبرز جزءا من جمال صفاتها وطباعها وأصالتها.
وأضافت سمية، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ فكرة الأغنية راودتها منذ فترة، لأنها لم تجد أغنية مخصصة للمرأة العربية والشرقية، مؤكدة أن المرأة العربية تستحق إبراز جزء من صفاتها الجميلة وأصالتها ودورها المجتمعي.
الفنانة: أتعاون مع محمود الشاعري للمرة الأولى.. ووضعت اللحن بنفسي
سمية الخشاب واصلت حديثها لـ"الوطن": "أتعاون مع الموزع محمود الشاعري للمرة الأولى، وبرع في توزيع عالمي للأغنية، وبفكر متطور جدا، وأضاف للحن الذي وضعته بنفسي"، قائلاة: "أتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها مطلع أغسطس المقبل".
وأغنية "عربية أنا" من كلمات حسن محمد وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب.
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