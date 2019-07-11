كيت ميدلتون وميغان ماركل تخطفان الأنظار بإطلالتهما خلال نزهة

تألقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، ودوقة ساسكس ميغان ميركل معًا في ظهور عائلي مميز أثناء حضورهما اليوم الخيري الملكي الرياضي الذي يقيمه الشقيقان ويليام وهاري.

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ظهرت ميغان ميركل بفستان واسع باللون الزيتي وهو من تصميم ليزا ماري فرنانديز، ووصل سعره 545 جنيهًا إسترلينيًا، والتقطت عدسات المصورين لقطات مميزة لها وهي تحمل طفلها الرضيع أرتشي البالغ من العمر شهرين، أما كيت ميدلتون فتألقت في فستان صيفي مبهج باللون الوردي، وبنصف أكمام، مع حذاء بكعب عريض، وحقيبة صغيرة حمراء، وبإطلالة طبيعية دون تكلف في المكياج.

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وظهرت دوقة كامبريدج تلهو مع أطفالها الثلاثة جورج و تشارلوت ولويس، كما تبادلت الضحكات مع ميغان ميركل كما هو واضح بالصور، مما يوحي بأن الخلافات التي وقعت بينهما مؤخرًا قد انتهت.

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