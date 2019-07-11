عند شراء اللحوم المٌجمدة: هكذا تكتشف إذا كانت فاسده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

يندفع البعض خلال الآونة الأخيرة خاصةً مع ارتفاع الأسعار لشراء اللحوم الحمراء المجمدة التي تتوافر بكثرة في "السوبر ماركت"، والتي قد تكون مغشوشة وفاسدة في كثير من الأحيان.

يرصد لكم الخليج 365 خلال النقاط التالية حيل بسيطة للتفرقة بين اللحوم المجمدة الفاسدة واللحوم الطازجة قبل الشراء، وفقًا لموقع sentientmedia، wikihow.

1-شمّ اللحم

يمكنك معرفة أن اللحم فاسد بمجرد استنشاق رائحته لعدة مرات، فإذا وجدت رائحة كريهة ونفاذة أو مختلفة عن الرائحة الطبيعية للحم تعتبر إشارة على عدم صلاحيته.

لكن في حالة عدم وجود رائحة سيئة للحم لا يعنى أنها آمنة وصالحة للأكل. لكن فقط تعنى أنها غير فاسدة، فقد يكون اللحم الطازج محتويًا على بعض البكتيريا بداخله.

2-فحص ملمس اللحم

إذا كان ملمس اللحم لزج ورطب أكثر من اللازم فهذا يدل على فساده.

3 - تفحصها بنظرك جيداً

اللحم المفروم لا يكون لونه أحمر زاهي كما يظهر في الملصقات الإعلانية وغير ذلك. في الحقيقة المحلات تبذل الكثير من الجهد من أجل إبقاء اللحوم حمراء حتى إذا تم استخدام بعض المواد الحافظة غير الطبيعية (فقط لأن اللحوم البنية لا تجذب المشترين ولا تُباع).

فاللحوم البُنية اللون، أو الرمادية بعض الشيء تعتبر صالحة للأكل دون مشكلة، أما إذا كان لونها أخضر فهذا يدل على فسادها.

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4-عَرِض اللحم للهواء

عليك بفتح كيس اللحم المفروش للهواء لمدة 15 دقيقة، إذا كان اللحم قد حُرم من الأوكسجين، فقد يتحول لونه من الأحمر. لذلك فإن منحه الفرصة لاستنشاق الأوكسجين من جديد وتجديد الميوجلوبين قد يعيده للون الأحمر من جديد إذا بقى اللحم بلونه الرمادي بعد ذلك، فهذه إشارة إلى أنه فسد.

5-تفقد تاريخ الصلاحية.

تفحص تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء ويفضل دائما شراء اللحوم المجمدة خلال النصف الأول من فترة صلاحيتها.

6- الانتباه والتأكد من فريزرات العرض

عليك الانتباه والتأكد من أن فريزرات العرض التي تعمل وغير معطلة، فانقطاع التيار الكهربائي عن اللحوم المجمدة يؤدي إلي تفاوت في درجات حرارة الحفظ مما قد يسبب ذوبان أجزاء منها، وإعادة تجميدها مرة أخرى الأمر الذي يؤدي إلي سرعة تلفها وفقدانها للعديد من العناصر الغذائية عن طريق تلف أنسجتها نتيجة للتجميد والذوبان المتتابع.

7-لا تترك اللحم في الخارج

حتى اللحوم التي لم تصل بعد لتاريخ إنتهاء صلاحيتها سوف تفسد إذا تم تركها في الخارج (معرضة لحرارة الغرفة الطبيعية).

يجب وضع اللحم في درجة حرارة 40 فهرنهايت إلى 140 فهرنهايت (4°مئوية إلى 60° مئوية ) يساعد في نمو البكتيريا بسرعة شديدة. بشكل عام، لا تملك أكثر من ساعتين بعد شراء اللحوم من البقالة. ومن الأفضل أن تتجنب ذلك عن طريق الإسراع بتخزينها في الثلاجة في الحال.

يذكر أن مدة بقاء اللحوم المجمدة صالحة للأكل بعد الشراء، حوالي ساعتين، ولا تتركها أكثر من ذلك أبدًا، كذلك وضعها في درجة حرارة -18، سوف يحافظ عليها صالحة للاستعمال لأجل غير مسمى. قد تفقد بعض من مذاقها، لكنها آمنة وصالحة للأكل رغم ذلك.

وإذا قومت بتجميدها، ثم إذابتها في الثلاجة، سوف تكون صالحة للاستخدام خلال يوم أو اثنين. لكن إذا تم إذابتها بوضعها في الميكروويف، فيجب عليك أن تطبخها في الحال.

كما يجب العلم بأن اللحم المفروم يبقى صالحًا في الثلاجة لمدة يومين بعد التاريخ النهائي للبيع، ولمدة أسبوع إذا تم طبخه، ولمدة بين 6 إلى 8 أشهر عند وضعه في مجمد الثلاجة (الفريزر).