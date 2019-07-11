فيفي عبده تغازل التوانسة بقميص المنتخب: بحبكم أوي

هنأت الفنانة فيفي عبده تونس بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، بعدما فازت، مساء الاثنين، على غانا بركلات الترجيح 5 - 4، في المباراة، بعدما انتهت المباراة التي أقيمت في محافظة الإسماعيلية بالتعادل 1 - 1.
ونشرت فيفي عبده، صورة جديدة لها، وهي ترتدي قميص المنتخب التونسي، في وقت سابق، حينما كانت تشجع تونس في استاد المنزه بتونس.
وعلقت فيفي عبده على الصورة، "الصورة دي في استاد المنزه في تونس.. مبروك لتونس بحبكم أوي".
ويسعى المنتخب التونسي للعبور من فخ منتخب مدغشقر، والذي يقدم مفاجآت منذ بداية البطولة، بداية من الفوز على نيجيريا في دور المجموعات وتصدر المجموعة، إلى الفوز على الكونغو الديموقراطية والوصول للدور ربع النهائي في أول مشاركاته في كأس الأمم الأفريقية.
ويأمل نسور قرطاج في فك عقدة الدور ربع النهائي، التي تلازمه منذ آخر بطولة حصل عليها عام 2004، فمنذ ذلك الحين ولم يستطع المنتخب عبور الدور ربع النهائي، حيث شارك في 7 نسخ، خرج في 5 منها في الدور ربع النهائي، وفشل مرتين في التأهل من دور المجموعات.
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