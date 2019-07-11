للمرة الأولى.. أمريكية تلد طفلها الأولى بمساعدة امرأة متوفاة

في واقعة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة الأمريكية، حينما استطاعت امرأة الإنجاب للمرة الأولى بعدما أجريت لها عملية زرع رحم من متبرعة متوفاة.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، نقلًا عن "NBC News"، أن السيدة التي أنجبت في ولاية أوهايو الأمريكية، كانت تعاني من "العقم الرحمي"، وأجرى الباحثون والأطباء الأمريكيون تجاربهم لمعرفة مدى إمكانية زرع أرحام سيدات متوفيات، وتمكن الأطباء بالفعل من نقل رحم متبرعة المتوفاة.

وكان الأطباء أجروا تجاربهم لمعرفة إمكانية زرع أرحام سيدات متوفيات، بمشاركة 10 سيدات وذلك في العام 2015.

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ومنذ ذلك الوقت كان الجراحون أجروا 5 عمليات زراعة رحم، تكللت ثلاثة منهم بالنجاح، فولد طفل في يونيو الماضي، ومازالت المريضتان التاليتان عملية زرع الأجنة في رحميهما.

وأكد الباحثون أن نجاح عمليات الرحم يعطي الأمل للنساء العقيمات بإمكانية الولادة بعد أن كان الأمر شبه مستحيل.

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