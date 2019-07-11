هاني الناظر يحذر من شرب مريض الكلى والضغط العالي لـ العرقسوس

حذر الدكتور هاني الناظر من خطورة لجوء المرضى للأعشاب من العطار، دون استشارة الطبيب، "لازم الدكتور اللي يوصفها"، مشددا على أن مشروب العرقسوس مشروب مفيد، ولكن له تأثير مماثل للكورتيزون، ويسبب انتفاخ للجسم، ويجعل الجسم يحتفظ بالماء، وبالتالي مريض الكلى والضغط العالي لابد ألا يشرب العرقسوس نهائيا.

وأشار الناظر، إلى نبات هام جدا ومفيد يسمى "المورينجا"، "أنصح الناس أنها تشربه كمشروب قبل النوم، بالليل لأن كمية الأبحاث اللي اتعملت عليه وفائدته لجميع أعضاء الجسم، وأنا نفسي بشربه، وبيساعد على النوم، وتقدر تنام مستريح ومفيد للجلد والبشرة وتساقط الشعر".

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وأضاف الناظر، خلال حديثه في برنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن نبات المورينج يُباع في المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية، وعند العطارين، وثمنه ليس باهظا.

وأكد الناظر، أن استخدام الكركدية من مرضى الضغط ليس سلوكا صحيحا، "الكركدية بينزل الضغط أه، ولكن لابد من استخدامه بعد استشارة الطبيب".

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