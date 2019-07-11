عماد الدين حسين: غلطت إني اتأخرت في قرار الزواج.. وتزوجت في 16 يوما

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إنه ارتكب خطأ كبيرا في تأخره في اتخاذ قرار الزواج، موضحا أنه تزوج وكان عمره 36 سنة، قائلا: "كان عندي أوهام أنا وأبناء دفعتي إنا إحنا متزوجين القضية وبنقاتل من أجل القضية".

وأضاف حسين، خلال لقاء مع حسام الدين حسين ومها بهنسي، مقدما برنامج "صباح الورد" على قناة "ten"، "تأخير الزواج كان ثمنه سلبي لأن كلما كان الآباء أصغر في السن كلما استطاعوا التعامل بشكل أفضل".

وأوضح أنه كان من المفترض أن يتزوج قبل موعد زواجه الرسمي بـ3 سنوات ولكن تم تأجيل الارتباط بسبب أن الدكتورة نهال حصلت على بعثة لأمريكا كما أني تعاقدت للعمل بجريدة البيان بدبي واتفقنا ووصلنا لقناعة "إن مفيش نصيب"، واستمرينا في تبادل الخطابات أنا والدكتورة نهال للاطمئنان ومعرفة أحوال بعضنا البعض.

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وقالت زوجته الدكتورة نهال لطفي، خلال اللقاء، "لم يكن لدى أدنى شعور بأن عماد الدين حسين تخلى عني لأننا كنا أصدقاء واتخذنا القرار سويا عن قناعة".

وعن قصة زواجها، قال رئيس تحرير جريدة الشروق، إنهما تزوجا خلال 16 يوما فقط، قائلا: "عدت لمصر في إجازة عمل وكلمت منال شقيقة نهال وعرفت إن نهال مسافرتش وموجودة في الإسماعيلية فكلمت نهال وتفقت معها أقابلها في التحرير وقلتلها عايزين نتجوز فوافقت وكلمت والدة نهال ووالدي ووالدتي وقرأنا الفاتحة وتزوجنا بعدها بأسبوع".

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