هاني الناظر ينفي خطورة تسخين الطعام في الميكرويف: "مش بيسبب سرطان"

نفى الدكتور هاني الناظر الشائعات التي ترددت، مؤخرا، حول خلط الشاي مع اللبن، باعتباره مشروب مضر للصحة ويسبب السرطان، "لأ مش مُضر ولا حاجة.. ده تخريف".
وأضاف الناظر، خلال حديثه في برنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن الحديث حول تسخين الطعام في الميكروويف يسبب السرطان ليس صحيحا أيضا، "دي إشاعات كلها، والميكرويف مش بيطلع منه آشعة، مشددا على أن ما يقال حول تسبب استخدام مزيلات العرق في الصيف مسرطن، أيضا كذب، وخاطئ وغير علمي"، هي أحيانا تسبب الحساسية، ولكن لا تسبب السرطان.
وتابع الناظر، أن شرب فنجان قهوة في اليوم مفيد جدا للجلد، ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة، مشددا على ضرورة شرب 3 لتر مياه، يوميا، كونها مفيدة جدا لأعضاء الجسم.
وأكد أن القهوة مفيدة، ولكن قدر فنجان واحد يوميا.
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