فيديو.. كندة حنا ترقص شرقي ببدلة سوداء ومتابع: "بقيتي فيفي الثانية"

ضجة كبيرة أثارتها الفنانة السورية "كندة حنا"، على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو مصور نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، تعلن من خلاله عن تجربتها الأولى في الرقص الشرقي وهو الأمر الذي آثار غضب كثير من متابعيها.

وظهرت كندة، خلال مقطع الفيديو ترقص على موسيقى شرقية بجانب ارتدائها بدلة رقص سوداء.

وأرفقت تعليقًا على مقطع الفيديو:" الإفطارالأخير، تدريبات الرقص الشرقي".

تفاعل عددا كبيرا من متابعيها عبر صفحتها وتخطى عدد مشاهدي مقطع الفيديو حوالي 750 ألف شخص، بالإضافة للآلاف من التعليقات التي تباينت ما بين محبين لها وما بين منتقدين وغاضبين، وجاء أبرزها: "لية كدة ياكندة أخرك رقاصة، مش شاطرة أدائك ما عجبني، ارجعي للتمثيل، كلنا برج القوس رقاصين حتى كندة، فيفي رقم 2، بتجنني، ربنا يحميكي".

Advertisements

فيلم "الإفطار الأخير" بطولة عبدالمنعم عمايري، وإخراج عبداللطيف عبدالحميد، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما بسوريا.

يذكر أن كندة تعرضت لموقف محرج أثناء مشاركتها في "مهرجان الإسكندرية السينمائي"، وذلك على خشبة المسرح وأمام الحضور والمشاهدين الذين تابعوا الحفل عبر البث المباشر، وحدث الموقف عندما نوديت إلى المسرح لكي تكرم رسميًا في المهرجان، حيث تعثرت حنا أثناء صعودها المسرح وسقطت أرضًا.

​