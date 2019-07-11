تايلور سويفت تتصدر قائمة المشاهير الأغنى في العالم بـ185 مليون دولار

احتلت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، المركز الأول في قائمة "فوربس سيليبريتي"، وهي القائمة التي تضم أغنى المشاهير في العالم، خلال الفترة من يونيو 2018، وحتى يونيو 2019.
جاء تصدر تايلور سويفت للقائمة للمرة الثانية، وذلك بسبب جولتها الغنائية على خلفية إصدار ألبومها الجديد "ربيوتيشن"، وكانت المرة الأولى في العام 2016، وأيضا بعد جولة غنائية لألبومها "1989".
وتبلغ تايلور سويفت من العمر 29 عاما، فهي من مواليد ديسمبر 1989، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.
وجاءت في المركز الثاني كايلي جينر، الأخت غير الشقيقة لكيم كاردشيان، وذلك بفضل علامتها التجارية "كايلي" في المكياج التي تعتمد في مبيعاتها على الإنترنت.
وتبلغ كايلي من العمر 21 عاما فقط، واستطاعت خلال أعوام قليلة أن تصنع اسما لامعا في مجال مستحضرات التجميل، والمكياج، فقد بلغت ثروتها 170 مليون دولار، العام الحالي، وسبق وقالت عنها "فوربس" إنها أصغر ملياردير في العالم.
وتعتمد "فوربس" في حساب ثروات نجوم قائمتها لعام 2019 على أرباح ما قبل الضريبة من يونيو 2018 إلى يونيو 2019، بناءً على بيانات من Nielsen، والمجلة التجارية Pollstar، وقاعدة بيانات الأفلام IMDB.
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