صور.. حلا شيحة مع أطفالها في السينما: بعض المرح

احتفلت الفنانة حلا شيحة بوجودها مع أولادها داخل دور إحدى السينمات، حيث شاركت جمهورها بصورهم في السينما.

نشرت حلا شيحة، الصور على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وبدت ابنتها عائشة في حركات طفولية وكذلك أحمد، وحاولت حلا تقليدهما.

وأرفقت شيحة الصور بتعليق، "بعض المرح في السينما"، وكانوا يتناولون الحلوى والمسليات، وظهرت حلا بإطلالة كاجوال بسيطة حيث ارتدت تي شيرت "بولو"، دون مكياج تقريبا، وتسريحة شعر بسيطة.

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وكان آخر ظهور لحلا شيحة مع أطفالها في جلسة تصوير نشرتها كذلك على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع أحمد وعائشة، واحتفلت قبلها بيوم واحد بعيد ميلاد نجلها.

وبعد قرار انفصال وطلاق حلا شيحة من زوجها الكندي، يوسف هاريسون، قررا أن تأخذ هي الطفلين الصغيرين أحمد وعائشة، على أن يعيش الكبيران البالغان من العمر 11 و10 سنوات، مع أبيهم في كندا.

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