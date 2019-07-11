بالصور| وفد من "القومي للمرأة" يزور سجن النساء بالقناطر

استقبل قطاع السجون، وفدًا من أعضاء المجلس القومي للمرأة، لزيارة نزيلات سجن النساء بالقناطر، بحضور ضباط من قطاع حقوق الإنسان، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، وفقًا لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، وحرصًا من الوزارة على تعزيز أُطر التعاون البناء مع كافة مؤسسات الدولة.

والتقى أعضاء الوفد، خلال الزيارة، عددًا من النزيلات، مقدمين لهن النصح والمشورة في مجال العناية الصحية بالمرأة، واضطلاع الوفد على أوجه الرعاية المختلفة التي يوفرها القطاع للنزيلات، لاسيما أوجه الرعاية الصحية.

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كما قدم أعضاء الوفد، في نهاية الزيارة، الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة، وبالاهتمام الذي توليه لأوضاع المرأة داخل السجون، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة تأهيلهن للخروج إلى المجتمع مواطنات صالحات.

ويأتي ذلك استمرارًا لنهج وزارة الداخلية، بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها، بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته، ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة في كافة المجالات سبيلًا للإصلاح.

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