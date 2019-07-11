3 طرق منزلية للتخلص من النمل والصراصير

تُعاني العديد من ربات المنازل، من انتشار النمل والصراصير، والكثير من الآفات داخل منزلها، خاصة بفصول الصيف، وتلجأ العديد منهن للمبيدات الحشرية التي تحوي على كيماويات ضارة يمكن أن تضرك وتضر أسرتك.

ومن جانبه قدم موقع wikihow، عدة طرق منزلية للتخلص من الحشرات.

محلول السكر وصودا الخبز:

طريقة أخرى لقتل الصراصير والنمل دون مبيد حشر، هي استخدام السكر وصودا الخبز.

فقط اخلطي جزءًا من السكر مع جزء من صودا الخبز وضعي الخليط في أوعية صغيرة أو أغطية، واتركي المحلول ليجذب الحشرا، فصودا الخبز قادرة على قتلهم.

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الزيوت العطرية:

يمكن لبعض الزيوت العطرية أن تطرد النمل من منزلك، اختاري أحد هذه الزيوت العطرية فقط، وضعي بضع قطرات منها على كرة قطنية وامسحي بها أماكن تواجد النمل في منزلك.

يمكنك استخدام زيت البرتقال أو الليمون أو القرنفل أو شجرة الشاي.

الفازلين:

يمكنك عمل فخ للإيقاع بالحشرات، فقط ضعي الفازلين في وعاء صغير وأضيفي له السكر أو الطحين لجذب الصراصير والنمل.

دواء "اكتومثرين"

كـ"السحر" في القضاء على النمل، هو عقار خاص لعلاج الجرب، واستخدامه للقضاء على النمل غير مضر، والطريقة الصحيح للاستخدام حتى لا يكون هناك تأثيرًا ضارًا على أفراد المنزل، هي رشة من خلال بخبخة على المناطق المختلفة، وتركه لعدة ساعات ثم مسحه بالماء.

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