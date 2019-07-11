حميد أحداد لاعب الزمالك يعبر عن اشتياقه لزوجته: وحشتيني يا أميرتي

عبر المغربي حميد أحداد، لاعب نادي الزمالك، والمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، عن اشتياقه لزوجته المغربية "أوما"، وخصوصا في ظل تواجد اللاعب بالمعسكر الخارجي لنادي الزمالك.

ونشر أحداد، صورة له برفقة زوجته، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقا: "وحشتيني يا أميرتي"، وردت زوجته عليه قائلة: "حبيبي.. وحشتني أكتر.. الله يرجعك ليا على خير".

ورد أحداد مرة أخرى على زوجته: "آمين ياربي.. الله يحفظك ليا".

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ويقيم فريق نادي الزمالك معسكره الخارجي في قبرص، وكان الزمالك افتتح المباريات الودية بمواجهة بطل كأس قبرص الجمعة الماضية وخسر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

فيما وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأحد الماضي، إلى فندق رودون بمنطقة أجروسي الجبلاية لاستكمال المعسكر الخارجي في إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وكان مقررا أن يؤدي الفريق ثلاث مباريات ودية خلال تواجده بالمعسكر أيام 8 و 10 و12 يوليو الجاري، قبل العودة الى القاهرة، وبالفعل خاض منها وديتين، وتتبقى ودية أخيرة مقرر لها أن تقام غدا.

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