زوجة عماد الدين حسين: علاقة صداقة استمرت 4 سنوات جمعتني بزوجي قبل الارتباط

قالت الدكتورة نهال لطفي، أستاذ علم النفس بجامعة قناة السويس زوجة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن معرفتها بزوجها كانت من قبيل "الصدفة البحتة"، موضحة أنها تعرفت على زوجها من خلال شقيقتها منال مدير مكتب جريدة الأهرام بلندن، قائلة "كنا جروب أصدقاء واتعرفت عليه من خلال الجروب".

وأضافت لطفي، خلال لقاء مع حسام الدين ومها بهنسي، مقدما برنامج "صباح الورد" على قناة "ten"، أنها ظلت في علاقة صداقة مع زوجها عماد الدين حسين لمدة تتراوح بين 4 و5 سنوات وخلال هذه الفترة وجدا نقاط مشتركة بينهما في الاهتمامات والهوايات، قائلة "كانت النقاط المشتركة أقوى في العلاقة من الجانب الرومانسي".

Advertisements

وعن أسباب نجاح الزواج، قالت،"نجاح الزواج يعتمد على بحث الزوجين عن النقاط المشتركة بينهما وليس الاختلاف ومنحاولش نغير ونتقبل بعض"، مضيفة "التغيير مش قرار نتخذه ولكنه يحتاج لوقت وبالتدريج وأول 3 سنوات في الزواج هم أصعب فترة في مراحل الزواج ولذلك لابد من التغاضي فيهما وإلا سنصل لمرحلة الطلاق".

وتابعت لطفي، الشباب ليس لديهم علم بكيفية إدارة العلاقة الزوجية، منوهة إلى أنه لابد من برامج توعية للشباب بكيفية إدارة العلاقات والمحافظة على العلاقات الصحية حتى ولو مادة دراسية يتم ضمها للعملية التعليمية.

​