صور.. سيدة تفقد صوتها لمدة 12 عاما بسبب ابتلاعها عملة معدنية

ابتلعت سيدة آسترالية تدعى "ماري مكريدي"، تبلغ من العمر 25 عامًا، عملة معدنية عن طريق الخطأ، فقدت على إثرها صوتها وافترض الأطباء أنها تعاني من فيروسًا غريبًا، حيث توقعوا معاناتها من التهاب الشعب الهوائية، لتكتشف بعد 12 عامًا السبب الرئيسي لما أصابها.

على مدار 12عامًا فقدت ماري القدرة على الحديث، وأجرت جميع أنواع الاختبارات ولم تجد أي خطأ، حتى أخبرها الأطباء بأنها تعيش حياة طبيعية دون أن تتحدث، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

لم تتمكن ماري من التعامل مع من حولها، وحاولت الوصول لحل بطريقة جديدة للتواصل مع أصدقائها وهي تمرير الملاحظات المكتوبة لبعضهم البعض، لتجد نفسها تعيش حالة من الخوف والتشويش.

نُبذت ماري من قبل أصدقائها في المدرسة واتُهمت بأنها ساحرة، وامتد الأمر لصدور قرار بفصلها حتى لا تؤثر على باقي زميلاتها.

Advertisements

رغم تلك المعاناة التي عاشت بها ماري والتجربة المؤلمة التي خاضتها طيلة حياتها، إلا أنها تعرفت على رجل ساعدها على الالتحاق بإحدى الدورات التابعة لعمله، وقام بتوظيفها معه.

في ذات ليلة أصيبت ماري بالسعال الشديد، ما جعلها تصاب بالذعر، وعلى الفور تم نقلها للمستشفى، بعدما شعرت بأن هناك شيئًا ما في حلقها.

خضعت ماري للفحص الطبي ولاحظ الأطباء وجود ما يُشبه بالورم المغطى بالدم والمخاط، ليدخلوا في صدمة شديدة بعد استخراجهم عملة معدنية وهو الأمر الذي كان السبب في عدم تمكنها من التحدث طيلة الـ12عامًا.

​