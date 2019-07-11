هاني الناظر يحذر من كريمات "فرد الشعر" و"علاج التجاعيد"

شدد الدكتور هاني الناظر، على أنه لا توجد كريمات تمنع ظهور التجاعيد، قائلا إن الحديث حول وجود كريمات تمنع التجاعيد أو تزيلها "كلام فاضي"، "قولا واحدا.. مفيش كريم هستعمله من وأنا صغير هيمنع ظهور التجاعيد.. مش هيحصل.. ولو عندي تجاعيد مفيش كريم هستعمله هيعالج التجاعيد.. لن يحدث".

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وأضاف الناظر، خلال حديثه في برنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن كافة كريمات فرد الشعر، التي تكون تحت مسمى بروتين أو كرياتين، أو بوتوكس أو كولاجين "ده تخريف في منتهى الخطورة"، مشددا على أن كريمات فرد الشعر لها مضاعفات صحية خطيرة، لاحتوائها على فورمالين، "ولو العلبة مكتوب عليها زيرو فورمالين، هذا كذب بين، والفورمالين مادة مسرطنة، وبيدمر الشعر ويقصف الشعر.. وكل كريمات فرد الشعر خطيرة".

وحذر الناظر، من استخدام الصابون، الذي يحتوي على مواد مطهرة، سواء الصابون الذي يحتوي على فينيك أو ديتول أو كبريت، جميعها خطر استخدامها في الاستحمام".

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