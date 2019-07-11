طريقة عمل البقسماط في البيت

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل البقسماط وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC"، ويمكن لربة المنزل إعداد البقسماط في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل البقسماط 2 كوب دقيق. معلقة كبيرة سمنة. معلقة صغيرة خميرة فورية. رشة سكر. رشة ملح. سمسم محمص. ماء دافئ. بيضة. Advertisements لبن. فانيليا. سمسم محمص. طريقة عمل بقسماط في البيت اخلطي الدقيق والسكر والملح والخميرة ومعلقة كبيرة من السمسم المحمص. ضيفي السمنة دافئة واللبن حتى تصير متماسكة وتترك لتخمر حوالي ساعة. قطعي العجين لكرات ويفرد لصوابع طولية رفيعة ونساويها بالسكين لتكون نفس الطول. اخلطي القليل اللبن مع بيضة وفانيليا وادهني بهم الوجه ورشيه بالسمسم واتركيه ليخمر مرة أخرى في مكان دافئ. ادخليه الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى أحمرار الوجه وقدميه. ​

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