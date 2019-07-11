طريقة عمل مربى التين

التين من الفواكة اللذيذة والمغذية، والتي تؤدي لنتائج رائعة في حالة عملها مربى، ويمكن تناولها بالعيش الفينو أو التورتيلا، أو البلدي، وتصبح لذيذة بالزبد، او الشقطة، وفيما يلي طريقة تحضير مربى التين في البيت. المقادير كيلو تين مقطع. 1/2 كيلو سكر. عصير ليمونة. Advertisements طريقة التحضير تخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا. توضع على نار هادئة حتى تمام النضج. تقدم. ​

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