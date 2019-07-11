احذر.. أخطاء شائعة تجنب الوقوع فيها أثناء الاستحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

قد يرتكب البعض عددا من الأخطاء أثناء الاستحمام، وهو بعكس الشائع بأن عملية الاستحمام هي بالأساس أمر ورتيني.

فيما يلي 6 أخطاء شائعة يجب تجنبها عند الاستحمام، وفق ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة

قد يبدو الاستحمام بالماء الساخن بعد يوم طويل في العمل مريحاً، ولكن قد يكون له تاثير على بشرتنا، إذ يمكن أن يؤدي استخدام الماء الساخن لفترة طويلة إلى تساقط الشعر وإزالة الزيوت الطبيعية منه.

2- فرك فروة الرأس بقوة

إذا كنت تستخدمين أظافرك لتنظيف فروة رأسك، فيمكنك التسبب في مزيد من التقشر فيها، كما أن تنظيف فروة رأسك بقسوة يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعر.

3- عدم تنظيف ليفة الاستحمام

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يمكن أن تكون الليفة القديمة أو غير النظيفة أرضاً خصبة للكثير من البكتريا التي تنتقل إلى الجلد أثناء الاستحمام، لذا يجب استبدال الليفة القديمة بأخرى جديدة، وتنظيفها بعد كل استخدام.

4- عدم استخدام الصابون المناسب

يُنصح بالابتعاد عن المنظفات التي تجفف البشرة، وتجنب استخدام الكثير من الصابون للحفاظ على بشرة رطبة.

5- التأخر في وضع مرطبات البشرة

تأكدي من استخدام مرطب البشرة بعد الاستحمام مباشرة، لأن البشرة تكون رطبة بالماء، وتجنبي تأخير وضع المرطب بعد الاستحمام لتفادي إصابة بشرتك بالجفاف.

6- عدم غسل الجسم بشكل صحيح

أثناء الاستحمام، من المهم شطف الصابون والشامبو جيداً، لتجنب تهيجات الجلد وانسداد المسام وحب الشباب التي قد يتسبب بها الصابون المبتقي على الجسم.