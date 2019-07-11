محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - يتطلبان الشعر والبشرة درجة كبيرة من الاهتمام، خاصة عند التعرض لظروف الطقس المختلفة وأهمها درجات الحرارة المرتفعة في الصيف. هناك عدة نصائح يفضل اتباعها، لكونها تضمن عدم تضرر الشعر والبشرة في فصل الصيف، ووفق ما جاء بموقع "24 الإماراتي" عن صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين. 1- اختيار مستحضرات التجميل ذات البنية الخفيفة بدلاً من كريمات الأساس Advertisements 2- اختيار نوع خاص من الماسكرا مضادة للرطوبة والحرارة. 3- البقاء في الظل وتجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة التي تؤذي البشرة والشعر. 4- تجنب استخدام مجففات الشعر وجهاز كي الشعر التي تعتمد على الحرارة، لأنها تؤدي إلى تعريض الشعر للمزيد من الأضرار في الطقس الحار. 5- مزج أحمر الشفاه بالبودرة حتى لا يذوب بسهولة بفعل درجات الحرارة المرتفعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بخطوات بسيطة.. اعتني ببشرتك وشعرك في فصل الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.