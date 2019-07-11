طريقة عمل الحمام الكداب

"الحمام الكداب" من الأطعمة ذات الشعبية الكبيرة في الوطن العربي، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة إعداده في المنزل، نظرًا لمذاقه المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "الحمام الكداب"، على الشيف نجلاء الشرشابي، التي نشرتها سابقا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

المقادير

أوراك دجاج فيليه.

فلفل أسود.

بصل مبشور.

أرز.

سمن.

ورق لورا.

صلصة طماطم.

ملح.

فصوص حبهان.

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طريقة التحضير

- خلط البصل في السمن على النار.

- إضافة الماء والأرز والفلفل الأسود والملح.

- في حلة منفصلة، وضع الماء المغلي مع البصل والفلفل الأسود وورق اللورا والحبهان والملح.

- تتبيل الدجاج بالملح والفلفل الأسود.

- حشو الدجاج بالأرز، مع وضع أعواد خشبية لمنع خروج الخلطة.

- وضع الدجاج في الماء المغلي على النار، وإضافة الفلفل الأسود والملح والزيت.

- دهن الحمام المسلوق بالصلصة، ووضعها في الفرن حتى تنضج.

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