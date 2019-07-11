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طرق الوقاية من ارتفاع الكولسترول في الدم

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"ارتفاع الكولسترول في الدم"، من الأمراض الشائعة، التي تؤدي إلى الشعور بعدم الاتزان والصداع، ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسكتة قلبية، فصلا عن احتمالية التعرض لسكتة دماغية.

ويجب حماية الجسم من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، حتى يتمكن من تأديه وظيفته الأساسية من إنتاج خلايا صحية وسليمة.

وفيما يلي، طرق الوقاية من الإصابة بارتفاع الكولسترول في الدم، وفقًا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي:-

يجب تناول نظام غذائي صحي، لا يعتمد على استخدام نسبة كبيرة من الملح، فضلا عن الاهتمام بالفاكهة  والخضراوات والحبوب.

التقليل من الأطعمة التي تحتوي على كم كبير من الدهون الحيوانية.

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لابد من الوصول إلى الوزن المثالي على حسب طولك.

لابد من الامتناع عن التدخين، والوقاية من التدخين السلبي، الناتج عن الجلوس بجوار المدخنين أثناء شربهم للسجائر و"الشيشة".

يجب ممارسة التمارين 4 أيام في الأسبوع على الأقل، لمدة 30 دقيقة.

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