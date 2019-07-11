طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل

تعتبر الحلاوة الطحينية من المواد الغذائية، التي تتحمل التخزين في درجة حرارة الغرفة دون الحاجة لوضعها في الثلاجة، والتي يفضلها العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار أثناء تناول وجبتي الإفطار والعشاء.

ويقدم هُن طريقة عمل حلاوة الطحينية في المنزل، على طريقة سالي فؤاد

المكونات

كوب واحد سكر بودرة.

كوب واحد حليب بودرة.

كوب واحد طحينية.

نصف كوب مكسرات متنوعة.

طريقة التحضير

- احضري علبة بلاستيك وابدأي في وضع قليل من الفستق، ثم قليل من العجين، ومن ثم طبقة من الفستق.

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- كرري هذه العملية حتى تنتهي من الكمية المطلوبة.

- اضغطي على المكونات من أعلى جيدا بطبق مسطح حتى تفرعي محتويات العلبة ثم اغلقي العلبة بإحكام وضعيها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

- اخرجي الحلاوة الطحينية من الثلاجة، وضعيها في طبق وهكذا تكون الحلاوة الطحينية جاهزة للتقديم.

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