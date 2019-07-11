يتعرض الإنسان في أي وقت للدغات الحشرات، حيث يصاب بوخزة خفيفة يمكن أن تمر بسلام لدى البعض، ولكن هناك أشخاصا لديهم حساسية في الجسم تظهر عليهم بعض الأعراض والتي تستدعي استشارة الطبيب منها كما ذكرتها الدكتورة عزة محمد جبل، استشاري الأمراض الجلدية أثناء حديثها لـ "هُن". الأشخاص المصابون بحساسية الجلد تظهر عليهم بعض العلامات التي تستدعي استشارة الطبيب منها ضيق التنفس. الرغبة الدائمة في إغلاق العينين. تورم الشفتين. Advertisements تورم الجلد فترة طويلة. وتسبب لدغات البراغيت حكة شديدة، يمكن أن تؤدى إلى صعوبة النوم. وأكدت أن أقراص الناموس لا يوجد منها خطورة باستثناء الأشخاص المصابين بالحساسية تؤدى إلى ظهور نقط حمراء على الجلد. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر منها تورم الشفتين.. استشاري جلدية توضح أعراض لدغات الحشرات التي تتطلب استشارة الطبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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