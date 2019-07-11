كيف تحصل على نوم هادئ دون اضطراب في هذا الصيف؟

يعاني ما يقرب من شخصين من كل 10 أشخاص في أمريكا من اضطراب النوم و60 مليون شخص يعانون من الأرق، وعامًا بعد عام يزداد الأمر سوءً وننام أقل مما يجعلنا أكثر توترا، لذلك نحن بحاجة للإهتمام بالنوم.

ويقدم موقع "Bright Side" عددًا من النصائح حتى يحصل كل شخص على نوم هادئ في هذا الصيف.

النوم على جانبك الأيسر يجعلك تحصل على صحة أفضل

ويبدوا للبعض أن أجسادنا على شكل واحد، لكن وضع أعضاؤنا الداخلية ليست كذلك، فإذا استلقينا على الجانب الأيسر أثناء النوم، تبقى المعدة وعصائر التي تفرزها المعدة أقل من المريء. لذلك يقلل من حرقة المعدة ويحسن من عملية الهضم.

ماء الموز قبل النوم يساعدك على الإسترخاء

ويحتوي الموز خاصة قشرته على المغنيسيوم والذي يعمل على تهدئة الجسد فأنت بحاجة إلى موزة ومياه لصنع ماء الموز، ويعد ماء الموز بطريقة أولًا تقطع طرفي الموز وتضعه في الماء المغلي وتتركه يغلي لمدة 10 دقائق.

وبعد ذلك تستخدم مصفاء لفصل الموز عن الماء، بعد حصولك على ماء الموز، ويمكنك إضافة بعض القرفة إلى ماء الموز، وتشربه ببطء قبل النوم.

إذا كنت تعاني من الأرق حاول البقاء مستيقظا

وعلى الرغم من أنه قد يبدوا أمرًا غريبًا، إلا أن أظهرت دراسة صغيرة أن من يعانون من الأرق تلقوا تعليمات بالجلوس في السرير ومحاولة البقاء مستيقظين بأعينهم مفتوحة وبتلك الطريقة يصبحوا نائمين أسرع من غيرهم ممن قيل لهم أن يناموا.

Advertisements

نفخ الفقاعات قبل النوم

كما أوصت أستاذة علم الأعصاب، راشيل ماري، بنفخ الفقاعات والذي يعتبر مثل تمرين التنفس العميق، وهذا من الممكن أن يساعدك على تهدئة جسمك وعقلك، فضلًا عن أنه يمكنك إعادة تركيز أي أفكار قد قد تزعجك خلال ممارسة هذا النشاط.

تخلص من أي ساعات في غرفة النوم

وتظل الساعة عدوًا فيمكنها أن تؤكد لك، التوقف عن مشاهدة الوقت فإذا كنت قلقًا بشأن الاستيقاظ أثناء الليل، فلا تقم بفحص هاتفك ومن الأفضل وضعه تحت سريرك أو في درج، وإذا كنت قلقًا جدًا بشأن النوم المفرط أو فقدان شيء ما، فما عليك سوى إعداد قائمة مهام قبل النوم.

حينما لا تستطيع النوم .. عليك أن تقوم وتفعل أي شئ

وحينما تذهب للنوم وتظل مستيقظًا لأكثر من 20 دقيقة خلال الليل، فقم فقط بالخروج من السرير، وعليك أن تذهب إلى القيام ببعض النشاطات البسيطة مثل حل الألغاز أو أي لعبة، فهذا يجعلك توقف عقلك عن ربط الأرق مع السرير.

استخدم ضوء الشموع

قوة الرائحة لا تصدق، وإذا كانت الرائحة الكريهة تجعلك تشعر بعدم الارتياح وتبقيك مستيقظًا، فبعض الشموع ذات الروائح المميزة يمكن أن تسترخي ذهنك، علاوة على ذلك، فإن الضوء الناتج عن الشموع يوفر أجواء أكثر راحة من مصباح بجانب السرير، لكن تذكر أن تطفئ الشمعة قبل أن تغفو أو قم بشرائها في حاوية أمان خاصة.

​