هنادي مهنى عضوا في لجنة تحكيم ملكة جمال مصر 2019

حدد محمد علي، المسؤول الإعلامي عن مسابقة ملكة جمال مصر 2019، يومي السبت والأحد، المقبلين، لاختبار المتسابقات، بإحدى فنادق التجمع الخامس، في تمام الساعة الـ 11 ظهرًا.
وكشف "علي" في بيان صحفي، عن لجنة تحكيم المسابقة، وتضم الدكتورة أمال رزق رئيسة المسابقة، الفنان فراس سعيد، الفنانة هنادي مهنى، مصمم الأزياء بهيج حسين، فضلًا عن ريم رأفت ملكة جمال مصر للموسم الماضي، وأيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي.
يذكر أن أول أمس، الثلاثاء، تم إغلاق باب التقديم للمسابقة.
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