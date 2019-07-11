ليدي غاغا تتحضّرُ لإطلاقِ خطّ مكياجٍ خاصٍ بها

حقّقت نجمة البوب العالميّة، ليدي غاغا، 33 عامًا، نجاحات لا مثيل لها في المجاليْن، الموسيقي، والغنائيّ، كان حصادها بيعَ أكثر من 11 مليون نُسخة من ألبوماتها، وفوزها بجائزة أوسكار.

وبعد هذه النّجاحات السّاحقة، تتّجه أنظار غاغا، إلى عالم مُختلف كليًا عن عالمها، ألا وهو التّجميل، إذْ أنّها تتحضّر لإطلاق أوّل خطّ مكياج خاصّ بها، وتنوي تسميته "Haus Laboratories"، أي "مُختبرات هاوس".

ومشت غاغا، على خُطى المثل الشّعبيّ، الذي يقول "أعطي الخبز لخبّازه"، إذْ تعاقدت مع كَبير مواقع التّسوّق الإلكترونيّ في العالم، "أمازون"، والذي أثبتَ نجاحه في العامين الأخيرين، في عوالم المكياج، والعناية بالبشرة، والمُستحضرات، حيث حقّق مبيعات وصلت قيمتها إلى 16 مليار دولار، في العام الماضي لوحده، مع زيادة نسبة المبيعات، في آخر عامين، بنسبه 38%، مُقارنةً مع عام 2017.

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وسُتطلق غاغا وأمازون، خطّ مكياج "Haus Laboratories" في 9 بُلدان، منها الولايات المُتّحدة، واليابان، وألمانيا، وستكون المُنتجات على شكل kits أي "طقم أدوات"، تحتوي على مُلمّع شفاه ومُخطّط شفاه بكافّة الألوان.

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وقالت غاغا في حديثها مع مجلة "The Business of Fashion"، "إنّ قرار تعاونها مع أمازون كانَ سهلًا للغاية، وذلك لأنّ الشّركة سمحت لها ببناء مُنتجٍ خاصّ بها، بدلًا من إجبارها على تصميم مُنتج يتماشى مع صورة أمازون".

واستطردت المُغنّية، بأنّ خطّها للمكياج لا يتماشى تمامًا، مع عمل أمازون، وإذا طالبوها بتغيير مُعادلة المُنتجات، كعدم إعطاء المُنتجات رسالة قبول الذّات، لكانت رفضت التّعاقد معهم، كما ومدحتهم، لأنهم اتّفقوا على هذه المقولة "دعونا نعقد اتّفاقًا يُغيّر العالم بالجمال".

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