ستيلا مكارتني تطلقُ مجموعة أزياء مميزة لخريف وشتاء 2019

تعمل ستيلا مكارتني، على توحيد الناس، من خلال الموسيقى، والألوان، والموضة، مع مجموعة "All Together Now" الجديدة، مستوحاة من فيلم الرّسوم المتحرّكة، الغوّاصة الصّفراء "The Yellow Submarine"، للفرقة الشّهيرة ذا بيتلز، الذي صدر في عام 1968.

وابتكرت المصمّمة الإنجليزيّة، تشكيلة خريف/شتاء 2019 من الملابس النسائيّة والملابس الرّجاليّة، وملابس الأطفال، التي تتميّز برسومات غريبة من الفيلم، وصور كلاسيكيّة للفرقة البريطانيّة.

وبالنسبة للحملة الإعلانيّة، بقيت مكارتني وفية للروح الموسيقيّة، التي تميّز المجموعة، من خلال التعاون مع الفنانين الموسيقيّين جوي كروكس، وأوسكار جيروم، وكياه/ بلو، وفيمي كوليوسو من إيزرا كوليكتيف.

وصرّحت ستيلا ماكارتني، في بيان صحافيّ قائلة، "خلال مشاهدتي للفيلم الذي تمّ إصداره، لإحياء الذكرى الخمسين لإطلاقه، تأثّرت بطريقة لم أتوقعها، لا سيما أنّ فكرة ربط الناس والجمع بين الناس - من الناحية السياسية". ومن خلال المجموعة وحملتها الإعلانيّة، تسعى المصمّمة إلى التعبير عن نفس قيم التكاتف والتسامح، التي أبرزها الفيلم، وتمّ تقديمها بأشكال جديدة وجريئة، للجمهور الحديث.

وتجّلت هذه المظاهر بوضوح، من خلال قطع مطبوع عليها "الكل معًا الآن" بلغات متعدّدة، بالإضافة إلى شعارات كتابيّة، مثل: "كلّ ما تحتاجه هو الحبّ" و"الحبّ، الحبّ، الحبّ". وتمّ تحويل بعض المشاهد من الفيلم إلى رسوم فنيّة، مثل مشهد "Lucy in the Sky with Diamonds"، والذي تمّ تحويله إلى طبعة جاكار ملوّنة زيّنت الفساتين الأنثويّة المتدفّقة.

وبالنسبة للرّجال، تظهر صور البوب أرت المذهلة، لفيلم "The Beatles"، على البلوزات والقمصان، وتميّزت ملابس الأطفال أيضًا، بزخارف أيقونيّة، مثل الغوّاصة الصّفراء.

وتمّ إعادة تقديم الإكسسوارات المألوفة، مثل الحذاء الرّياضيّ "Eclypse"، وحقيبة التوت "Falabella"، بإصدار محدود، تتخلّله غوّاصات صفراء صغيرة.

وتماشيًا مع التزام ماكارتني بالاستدامة، فإنّ مجموعة "All Together Now" خالية من الفراء والجلد، واستخدمت في صناعتها موادّ صديقة للبيئة، مثل الدنيم العضويّ، والكشمير المجدّد، و قطن بريتون الجديد، المعاد تدويره بنسبة 100 ٪.

