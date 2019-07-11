محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
تُعد بطولة "ويمبلدون" لكرة المضرب من أهم الأحداث التي تُقام في لندن. ورغم أن غالبية الأحداث تجري على أرض الملعب، إلا أن الضيوف يقدمون عروضاً خاصة بهم على المدرجات من خلال أزيائهم الأنيقة، حسب ما جاء علي موقع "CNN":
إليك أبرز إطلالات الضيوف في "ويمبلدون".
دوقة كامبريدج بفستان أبيض من توقيع مصممة الأزياء البريطانية سوزانا
واستطاعت ميغان ماركل، دوقة "ساسكس" لفت الأنظار حولها بإطلالة غير رسمية تتمثل في سترة بيضاء وجينز أزرق مع قبعة صيفية بيضاء. أما كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، فأطلت بلمستها من البريق الملكي بفستان أبيض أنيق.
المغنية الأمريكية جانيل موناي بفستان مخطط باللون الرمادي والأبيض، مزين بربطة عنق سوداء وقبعة حمراء
كما أبرزت كل من جانيل موناي، المغنية والممثلة الأمريكية، وآنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة "فوغ"، بالإضافة إلى فيبي والر بريدج، نجمة مسلسل الكوميدي الدرامي "Fleabag" قوة أزياء الثقافة الشعبية .
ظهرت نجمة مسلسل "صراع العروش" بفستان على شكل قميص دون أكمام من "دار رالف لورين" وحذاء رياضي أبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة كاجوال.. ميجان ماركل تخطف الأنظار في بطولة "ويمبلدون" للتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.