الشعر الزائد واحد من أكثر الأمور المزعجة لدى السيدات، خاصة إذا ظهر بكثرة، ببعض الأماكن الغير مألوفة، كالذقن، الأمر الذي يجعلها تبحث عن شتى الطُرق لإزالته.

إلا أن نموه بتلك المنطقة، قد يكون مؤشر على اصابتك ببعض الأمراض، لذا ترصد "هن" وفقًا لـ"webmd" أعراض الأمراض التي تصيبك بسبب شعر الذقن للنساء.

اضطراب الهرمونات

قد يشير نمو الشعر عند الذقن إلى اضطرابات الهرمونات، التي تُصاحب تأخر الدورة الشهرية، أو عدم انتظامها، فضلًا عن اضطراب هرمون الحمل، أو هرمون الحليب "البرولاكتين".

أعراض اضطراب الهرمونات

قالت الدكتورة سحر عبدالخالق، أخصائية النساء والتوليد "لـهن"، العلامات التي تؤكد على اضطراب الهرمونات لدى المرأة، مؤكدة أن اضطرابات النوم والارتفاع الحاد في هرمون البروجيسترون قبل فترة الحيض الخاصة بك، يمكن أن تجعل النوم أكثر صعوبة، أيضا تقلب المزاج، القلق، والإكتئاب يمكن أن يحدثوا اختلال للهرمونات قبل فترة الحيض أو أثناء سن اليأس.

واستطردت عبدالخالق، أن حب الشباب الدائم يرتبط ظهور وانتشار حب الشباب بالخلل الهرموني، ويمكن أن تكون السبب في أن تظهر البثور قبل الدورة الشهرية، أيضا دهون البطن وزيادة الوزن المستمرة، لأن الهرمونات ترتبط بالوزن، فإن أي خلل يجعل من الصعب أن تفقد وزنك، وعلى سبيل المثال فإن وجود مستويات عالية من هرمونات الإستروجين، الكورتيزول، والأنسولين مع إنخفاض التستوستيرون، يمكن أن يسبب لكِ زيادة في دهون البطن.

وأضافت أن التعرق الغير منتظم والغزير علامة على الخلل الهرموني، كون الهرمونات هي المتحكمة في درجة حرارة الجسم، أيضا مشاكل الهضم، إذ يكون للإجهاد تأثير ضار على صحتك، كونه يحفز إنتاج هرمونات معينة في الجسم، وإذا شعرتِ في بعض الأوقات أن معدتك تتحرك بعنف أو تلتف في المواقف العصبية، هذا الشعور يرتبط بالهرمونات الخاصة بكِ.

السمنة

سؤدي زيادة الوزن بشكل كبير إلى ارتفاع هرمون التستوستيرون في الجسم، الذي يقاوم نسبة الأنسولين، ويزيد من هرمون الإندروجين الذكوري، مما يساعد على نمو الشعر الزائد.

أعراض السمنة

ضيق التنفس، خاصة خلال النوم.

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عدم القدرة على القيام بمجهود بدني.

فقد السيطرة على الشهية، وارتفاع كتلة ووزن الجسم بشكل كبير.

واحد من أهم اسباب ظهور الشعر بمنطقتي الذقن والرقبة، هومتلازمة المبايض المتعددة، الذي يتخللها اضطراب الهرمونات، ورفع هرمون الذكوري.

اعراض تكيس المبايض

أوضح الدكتور هشام الشاعر استشاري أمراض النساء والتوليد، والحقن المجهري بكلية الطب جامعة القاهرة، في بيان صحفي من قبل، اعراض تكيس المبايض، والتي جاءت على النحو التالي:

- العوامل الوراثية ولخبطة في الهرمونات.

- زياده في الوزن.

أضاف هشام الشاعر في تصريحات صحفيه له أن هناك الكثير من الأعراض، التي تؤكد الإصابة بهذا المرض، ومنها:

عدم انتظام الدورة الشهرية.

تأخر الإنجاب.

زيادة في نمو الشعر في مناطق متفرقة بالجسم.

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