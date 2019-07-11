تعرف على أفضل التسريحات للشعر القصير لعروس 2019

إن كنتِ تخطّطين لاعتماد صيحة تسريحات شعر عروس ويفي، جمعنا لكِ مجموعة تسريحات ويفي للعروس لتختاري منها الأنسب لكِ يوم الزفاف .

التمويجات البسيطة التي تظهر بـ تسريحة الشعر الويفي تُبرز الشعر المصبوغ، فإن كان شعركِ أشقر متدرّجًا، اعتمدي الشعر المنسدل بشكل انسيابي، لكي تُبرزي ألوان الصبغة.

من قال أن الشعر القصير لا يمكن رفعه؟ الجئي إلى هذه التسريحات البسيطة والأنيقة المرفوعة مع تجعيدة الويفي. وللمسة مميزة وأنيقة، استعيني بأكسسوارات الشعر على أنواعها كما في الصور.

وللشعر الخفيف، يمكنك اعتماد تسريحة البف النصفية المنفوشة ، أو اللجوء إلى الفير العريض لمنح الشعر مظهراً أكثر كثافةً.

زيني شعرك القصير المسدول بالضفائر الجانبية او الخلفية لإطلالة أنيقة يمكنك اعتمادها في مختلف المناسبات.

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كذلك وإلى جانب الضفائر، يمكنك إعتماد الخصلات الملفوفة التي تتماشى بالأخص مع الويفي العريض مهما كان طول شعرك أو اختلفت قصته.

فلا تترددي في تجربة هذه التسريحات المميزة والأنيقة في مناسباتك المقبلة سواءً كانت ليلية أو نهارية. يمكنك اللجوء مع هذه التسريجات إلى أي أسلوب ويفي قد يعجبك كأسلوب الريترو، الكيرلي الرفيع، الفير العريض أو التموجات الشاطئية لتحقيق الإطلالة التي تريدينها.

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