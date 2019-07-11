الأدوية والعقاقير هي أي مادة تستعمل في تشخيص أو معالجة الأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان، أو التي تفيد في تخفيف وطأتها أو الوقاية منها، وعند الإكثار من تناولها دون استشارة الطبيب قد يتعرض الشخص لعواقب وخيمة تصل لوفاته.

ويقدم "هُن" نصائح لتناول العقاقير والأدوية، بحسب موقع"Mayo Clinic".

- الامتناع عن شرب الكحوليات أثناء العلاج بالأدوية لأن معظم الأدوية تتفاعل سلبًا مع الكحول، مما يزيد من آثارها الجانبية.

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- قد تختلف الأدوية والعقاقير عن بعضها البعض وتختلف مكوناتها وبعضها يستغرق وقتًا يختلف عن الآخر حتى تبدأ في إظهار مفعولها، لذا يجب استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناولها إلى جانب التحلي بالصبر وعدم التسرع.

- الدمج بين تناول الأدوية ومكملات الغذاء يؤدي إلى نتائج أفضل في مجال التعافي والشفاء من الأمراض، بحيث يمنع حدوث النقص في المركبات الغذائية الذي ينجم عن تناول الأدوية، يقلل من الأضرار التي تصيب الكبد ويقلص من المضاعفات والآثار الجانبية المحتملة التي قد تنتج عن تناول الأدوية، كما يزيد من فعاليتها أيضًا.

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