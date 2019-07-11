نصائح قبل إجراء السونار

على المرأة الحامل التحضير قبل إجراء معظم الفحوصات التي تتم بالموجات فوق الصوتية، على الحوض عبر البطن والمهبل.

عادةً ما تكون الصور أفضل أثناء الموجات فوق الصوتية عبر البطن إذا كانت المثانة مملوءة جزئيًا، وفيما يلي بعض النصائح قبل السونار بحسب مجلة "أدفانسد وومن" المتخصصة في صحة المرأة:

شرب الماء

للمساعدة في الفحص، يجب شرب الماء قبل إجراء السونار.

المثانة

يرجى تفريغ المثانة قبل ساعة واحدة من موعد السونار، ثم شرب كوبين من الماء ومحاولة عدم تفريغ المثانة مرة أخرى حتى بعد الموجات فوق الصوتية، حيث تساعد المثانة الممتلئة على نقل الأمعاء من الحوض إلى البطن، ما يساعد على تصوير الرحم والمبيض والحوض.

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تجنبي كذلك المثانة الممتلئة

لا ينبغي أن تكون المثانة ممتلئة لدرجة أنها تسبب الألم، فإذا كانت المثانة ممتلئة ومؤلمة للغاية، فيجب إفراغ كمية صغيرة من البول حتى تكونين أكثر راحة، وستكونين قادر على تفريغ المثانة قبل بدء الموجات فوق الصوتية عبر المهبل.

أقراص الفحم

تناولي أقراص الفحم قبل السونار بيومين على الأقل، وذلك لتسريب الغازات إذا كان لديك بعضًا منها في بطنك، لأن الغازات تتسبب في انتفاخ القولون وبالتالي إعاقة الحصول على صورة واضحة.

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