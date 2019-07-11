فيديو.. حكمت ذات الـ70 عاما.. قصة بطلة "التعايش مع الظروف الصعبة"

بطلة في عيون الجميع، تُدعى الحاجة "حكمت"، صاحبة الـ 70 سنة، فهي بطلة قصة عنوانها التعايش مع الظروف الصعبة، وتقطن في بيت بدائي يفتقر لكل شيء، هذه العجوز البالغة من العمر عتيًا وفي وقت غير بعيد كانت تعتمد على نفسها في كل شيء إلا أنها اليوم تعجز بسبب كبر سنها وغلبة قساوة الحياة، هذا ما ذكره تقرير عرضه الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامجه "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وقالت "حكمت"، خلال التقرير، إنها تعيش في منزل غير مكتمل البناء، من الطوب البلوك كونه أرخص من الطوب الأحمر، موضحة أنها تستخدم القش في تغطية سقف البيت وهي بذلك تتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة مباشرة وتلجأ إلى غرفتها الوحيدة لكي تستظل من الشمس.

وأوضحت أن منزلها لا يحتوي على مروحة، وفي الشتاء تضع أعلى غرفتها مشمع وفوقه كميات كبيرة من القش لكي تأمن من سقوط الأمطار عليها، وعقب الانتهاء من فصل الشتاء تستخدم هذا القش في إشعال النار على طعامها، كونها تخشى استخدام المشعل في درجات الحرارة العالية خشية أن ينفجر بسبب تعرضه المباشر للشمس.

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وأشارت إلى أن بيتها لا توصل إليه المياه، وتريد توصيل المياه لأنها تُحرج من الطلب اليومي المتكرر لجيرانها من المياه، الأمر الذي وصل أحيانًا إلى عدم وجود مياه في منزلها لتشربه.

كما أوضحت أنها تشعر بألم في رجليها ولا تستطيع القيام بالأعمال التي كانت تؤديها في الماضي معتمدة على نفسها ولا أحد يأتي من أولادها لمساعدتها لأن لكل منهم مسؤولياتهم ومشاغلهم.

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