هكذا تحمي طفلك عند استخدام تطبيق TikTok

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) -
يحظى تطبيق الفيديو TikTok حاليا بشعبية كبيرة لدى المراهقين، غير أنه يقع في الوقت ذاته في مرمى انتقادات حماة البيانات.
وقالت مبادرة "راقب ماذا يفعل طفلك بالميديا" الألمانية إنه يمكن للوالدين حماية أبنائهم من خلال مرافقتهم عند إعداد الحساب الشخصي؛ حيث ينبغي ضبط الحساب على الوضع الخاص، وبذلك يمكن تحديد الأشخاص، الذين يمكنهم رؤية المنشورات وإرسال الرسائل للطفل.
كما ينصح الخبراء الألمان الوالدين بالاتفاق مع أطفالهم على قواعد استخدام واضحة، مثل عدم القيام بعمليات الشراء داخل التطبيق أو التنزيلات بدون الرجوع إليهم.
جدير بالذكر أن تطبيق الفيديو TikTok متاح اعتبارا من عمر 13 عاما، علما بأن الأطفال دون 18 عاما يحتاجون إلى إذن من الوالدين وفق الشروط والأحكام، غير أن المبادرة تقول إنه "لا يتم التحقق من العمر بشكل حقيقي".
وتتمثل فكرة التطبيق في تسجيل مقاطع فيديو قصيرة بشكل متزامن مع أغاني "البلاي باك"، على أن يقوم المستخدمون الآخرون بمشاهدتها والتعليق عليها.
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