ما أسباب اضطرابات نظم القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات نظم القلب. فما أسباب ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح معهد الجودة في القطاع الصحي أن اضطرابات نظم القلب لها أسباب عدة، منها أمراض عضوية مثل أمراض القلب أو أمراض الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم.

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كما قد ترجع اضطرابات نظم القلب إلى أسلوب الحياة غير الصحي، أي التدخين وشرب الخمر وتعاطي المخدرات، علاوة على أنها قد تكون أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

وأضاف المعهد الألماني أن اضطرابات نظم القلب قد تؤدي إلى ضيق التنفس وتراجع القدرة على بذل الجهد وفقدان الوعي، كما أنها ترفع خطر الإصابة بقصور القلب أو تؤدي إلى تفاقمه، بالإضافة إلى رفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

لذا يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة عند ملاحظة اضطرابات نظم القلب، خاصة إذا كانت مستمرة حتى في حال عدم بذل مجهود شاق.