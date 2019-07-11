محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

أوردت مجلة "إلتيرن" الألمانية أن التهاب المثانة يهاجم المرأة أثناء الحمل بصفة خاصة، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم خلال هذه الفترة؛ حيث لا تجد البكتيريا صعوبة في التوغل والتكاثر داخل المسالك البولية.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن أعراض التهاب المثانة تتمثل في تكرار التبول والشعور بألم وحرقان أثناء التبول، بالإضافة إلى الحمى وآلام الظهر وآلام الكلى وآلام أسفل البطن.

وحذرت "إلتيرن" من خطورة عدم علاج التهاب المثانة أثناء الحمل؛ حيث يرتفع بذلك خطر الإجهاض والولادة المبتسرة وأضرار مستديمة بالكلى، علما بأنه يتم علاج الالتهاب بواسطة المضادات الحيوية.

وللوقاية من التهاب المثانة ينبغي على الحامل الإكثار من شرب الماء وتدفئة الجسم جيدا.