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طريقة عمل الشعرية سريعة التحضير في البيت

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تعتبر الشعرية من الأطباق البسيطة والشهية، والتي يمكن تحضيرها في أيّ وقت من الأوقات، كما تعد من الوجبات التي يفضّلها الجميع وخاصةً الأطفال.

ويقدم "هُن" طريقة عمل الشعرية سريعة التحضير في البيت.

المكوّنات

شعيرية.

ماء.

ملعقة كبيرة من الزيت.

5 ملاعق كبيرة من السكر.

طريقة التحضير

- يسخّن الزيت في مقلاة متوسّطة الحجم، فوق نار قويّة.

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- تُضاف الشعيرية على الزيت، ومن ثم تُحرك مع الزيت، إلى أن يصبح لونها ذهبيًّا.

- يُسكب الماء في المقلاة، ومن ثم يُضاف إليها السكر.

- ترفع المقلاة عن النار، وتترك قليلاً حتى يتبخر الماء، ومن ثم تُقدم.

 

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