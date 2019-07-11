محام: لا يجوز التنازل عن نفقة الأطفال في حالة الخلع

"الخلع قد يّسقط الكثير من الحقوق المالية الخاصة بالزوجة، لكن لا يمس بحقوقها في حضانة الأطفال"، حسبما قال أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، خلال حواره في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال "عبد العزيز"، إن رفع المرأة دعوة خلع على زوجها يُعد آخر إجراء تتخذه لإنهاء حياتها الزوجية، وفي مثل هذه الدعوات تُلزّم المرأة برد ما تم سداده من مهر وشبكة، كون أن الخلع يُسقط الكثير من الحقوق المالية الخاصة بالزوجة.

وأضاف المحامي بالنقض، أنه حال انفصال الزوجين سواء عن طريق الطلاق أو الخلع لا يجوز التنازل عن نفقة الأطفال، كونه حق مكتسب للصغار وليس للزوجة، حيث إن حقوق الأطفال في حالة الخلع ليس بها مساس على الإطلاق.

وكان النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، طالب الحكومة بتقديم تعديل لقانون الخلع يهدف لوضع حد وقيود تحول دون الاستسهال في استخدامه، حفاظا على الاستقرار الأسري.

Advertisements

وقال "العميري"، في بيان، إن ارتفاع نسبة الطلاق خلال الفترة الأخيرة تطلب تضافر جهود الدولة، لمواجهة الظاهرة، للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.

وتابع العميري، قائلا، إنه يمكن استشارة هيئة كبار العلماء بالأزهر، لوضع تشريع يحافظ على الأسرة، ويحد من ظاهرة الطلاق، معتبرًا أن قانون الخلع في الكثير من الأحيان يكون الملاذ الآمن للزوجات للهروب من جحيم الحياة الزوجية، ولكن في الوقت نفسه كان القانون سلاحًا في يد بعض الزوجات لتطليق أنفسهن، وهذا يعد من الأسباب القوية لزيادة نسبة الطلاق، ولابد من تعديل جديد لوضع المزيد من الضوابط على استخدام الزوجة للقانون واللجوء إلى طلب الخلع في الوقت الذي لا يضيق عليهن في استخدام هذا الحق.

​