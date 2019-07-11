"عصابة الرأس" تتربع على عرش موضة 2019

القاهرة - لايف ستايل
تعود صيحة عصابة الرأس التي كانت رائجة في زمن الثمانينات من القرن الماضي إلى الساحة بقوة أكثر هذا الصيف وبشكل أكثر روعة من ذي قبل، وفقًا لمجلة "BAZAAR".
ويعود الفضل في ذلك إلى المصممة ميوشيا برادا حيث شاهدنا عصابات الرأس هذه على مدرجات عرض أزياء علامة برادا لموسم ربيع وصيف 2019 بتصاميم مختلفها منها المخملية والمرصعة بالجواهر والجلدية وغيرها من الأشكال الرائعة ولتكون حلًا مثالياً وربما بديلاً عن رفع الشعر على شكل ذيل حصان بشكل أشعث فقط لنبعد خصلات الشعر المنسدلة على وجهنا وننعم بالقليل من البرودة مع درجات الحرارة العالية في صيف الإمارات.
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