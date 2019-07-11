بفستان قصير منقوش.. زوجة علي ربيع تنضم لقائمة "احلوت بعد الانفصال"

"احلوِّت بعد الانفصال".. وجهة نظر رسمها كثيرون وآمنوا بها وكأنها أصبحت قاعدة حياتية لديهم، يحكمون من خلالها على النساء، وخصوصا المشاهير منهن، وهو ما حدث مع عدد من الفنانات وآخرهن زوجة علي ربيع، التي نشبت خلافات بينها وبين زوجها أدت لانفصالهما.

شاركت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع، نجم مسرح مصر، متابعيها بعدة لقطات مصورة، خلال حضورها إحدى المناسبات، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "محمود" بفستان أسود، قصير منفوش قليلًا، ومنقوش برسومات ذهبية اللون، مع حذاء "ميتالك" بكعب عالِ، كما اعتمدت على تسريحة شعر قصيرة، باللون البُني الفاتح.

وتفاعل العديد من المتابعين مع صور ندى، التي حصدت نحو 4 آلاف تسجيل إعجاب.

كانت أبرز التعليقات: "هي الناس بتحلو فعلا بعد الطلاق"، "اللي باعنا خسر دلعنا"، في إشارة منهم، لتصاعد الخلافات بينها وبين ربيع في الفترة الأخيرة، حيث أوضحت والدتها، لـ"هن"، حينها إن "ربيع" يريد الانفصال.

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ندى ليست الأولى.. فنانات استعدن جمالهن بعد الطلاق

ربما لم تكن "ندى" الوحيدة، التي ربط رواد "السوشيال ميديا" جمالها، بأخبار انفصالها عن زوجها، فسبقها عديد من الفنانات، خاصة في الفترة الأخيرة.

فمؤخرًا، شاركت الفنانة إيمي سالم، متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها، ظهرت من خلالها بإطلالة أنثوية جذابة.

وارتدت "سالم" فستانا كُحليا لامعا قصيرا للغاية، كما جاء تصميمه مفتوحا من جهة الصدر، واعتمدت على الشعر القصير والمكياج السموكي الصريح.

وتفاعل العديد مع إطلالة الفنانة التي بلغت 4 آلاف تسجيل، مشيدين بإطلالتها ورشاقتها، وعلق أحد المتابعين قائلًا: "الواحدة ما بتحلوش إلا إذا اطلقت؟..ده سؤال"، لترد الفنانة: "لا ده حقيقة مش سؤال".

وكانت الفنانة سمية الخشاب، سارت على نفس النهج، التي اعتادت على نشر الصور عقب طلاقها من الفنان أحمد سعد.

وظهرت سمية، بتلك الصور بجسد ممشوق، وقوام جذاب، فضلًا عن المظهر الأكثر أنوثة، حتى تفاعل معها العديد من متابعيها مؤخرًا، معتبرين المطلقة تزداد جمالا وأنوثة بعد الطلاق، وجاء من بين التعليقات، "على كدة المتجوزة تطلق، واللي مش متجوزة تتجوز وتطلق".

يذكر أن ندى محمود انفصلت عن الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، في أبريل الماضي، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن رغبة علي ربيع الانفصال عنها بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.

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