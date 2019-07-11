تعليقات تلخص رأي شريف منير في حجاب ابنته.. "أنا المسؤول قدام ربنا"

الانتقادات اللاذعة من متابعي "السوشيال ميديا" دومًا ما تستهدف المشاهير بين الحين والآخر، خاصة بكل ما يتعلق بالمظهر العام، أو بأبنائهم، وتعد علاقة شريف منير بأبنائه واحدة من الأمور التي تتابعها جماهير التواصل الاجتماعي، خاصة عقب مشاركته، ابنته الكبيرة "أسما"، ببرنامج "أنا وابنتي" على فضائية on.

وأمس فاجأ الفنان متابعيه بصورة مع ابنته الأخرى "فريدة"، من زوجته الثانية، الفنانة المعتزلة "لورا" على غير المعتاد، الأمر الذي تفاعل معه المتابعون بصورة كبيرة، إلا أن الأمر تحول بين الإعجاب للسؤال عن حجابها، الموقف الذي دفع الفنان للدفاع عن حقوق ابنته.

صورة بعنوان "أب كول".. ومتابعون "طب واسما"

ظهر "منير" خلال الصورة بصحبة فريدة، التي اعتمدت على إطلالة كاجوال، مع نظارة طبية، وأحمر شفاه غامق، وهم يرفعون علامة النصر، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقًا: "dad cool".

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة التي تخطت الـ 23 ألف تسجيل إعجاب، وعلقت إحدى المتابعات قائلة: "انت ليه مش كول مع أسما"، ليرد الفنان: "كُنا عاملين برنامج أنا وبنتي، وكنت كول الكوول".

الفنان يدافع عن حجاب ابنته

لم تمر الصورة مرور الكرام عند البعض، حيث انحرفت بعض التعليقات عن هدف الصورة، وهي إبراز علاقة الأب بابنته، وباتت التعليقات تحمل الانتقادات والنصائح.

فعلقت إحدى المتابعات، قائلة: "بما إنك كل يوم بتنزل عادات حلوة، علمت بنتك إن الحجاب ستر المرأة والدين بيقول كده، ودا أهم من كل عاداتك".

ليرد "منير": "هي بتتعلم دين وتربية، وموضوع الحجاب دا راجع ليها، لازم تكون هي مقتنعة".

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الأمر الذي أثار الجدل حول التعليق، وفتح العديد من المناقشات، ليقوم بعض المعلقين بنصح الفنان بحجاب ابنته لأنه فرض ديني.

وعاد "شريف" يرد من جديد، على الأمر، قائلًا: "لو سمحت.. بشكرك على النصيحة.. ولو سمحتوا بلاش ندخل في تفاصيل حياة بعض.. وبلاش ندخل في مناقشات عن شرع ربنا وإن أنا المسؤول قدام ربنا".

وتابع: "مبحبش النوع ده من المواضيع، ربنا عارف نية كل واحد وموضوع الالتزام ده، حاجة خاصة بين كل واحد وربه، ياما ناس مربية دقون وحافظة قرآن، لكن بيبقى شكل بس، وياما ناس لابسة حجاب وتصرفاتهم عكس اللي لابسينه".

واختتم: "بعيداً عن الدين، التليفزيون فيه دروس والإذاعة، والمساجد فيها دروس، بلاش كل واحد يبقى شايف نفسه واعظ أو موجّه، ولا أقصد إني أزعل حد، شكراً، وياما ناس لابسة".

يذكر أن الفنان شريف منير، شارك مؤخرًا بفيلم "الممر" الذي عُرض في عيد الفطر المُبارك.

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