قواعد البنات عند الارتباط: "هتصلي الفجر وتبطل سجاير".. والشباب: "بتحصل والله"

"صحينا لاقينا الفيس كله بطل سجاير، وبيصلي الفجر.. حد يفهمنا التريند".. هكذا بات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءلون عن أصل "التريند" الذي تصدر موقع "فيس بوك" صباح اليوم، والذي أطلقته مجموعة من الصفحات الساخرة، في محاولات لتسليط الضوء على تصرفات بعض الفتيات مع الطرف الآخر عند بداية الارتباط العاطفي، والسخرية منهن.

هتصلي الفجر وهتبطل سجاير

استعانت العديد من الصفحات الساخرة، بتلك الجملة، التي زعموا أنها أكثر ما تُرددها الفتيات، في بداية الارتباط، طالبين من الطرف الآخر، الحفاظ على أداء فريضة الفجر، وترك عادة التدخين، بحجة الخوف على صحتهم، الأمر الذي تفاعل معه العديد من رواد "السوشيال ميديا" ما بين مؤيدي "التريند" وبين "ناقده".

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الشباب.. بتحصل وحاجة متخصهومش

أعرب "محمد.ع"، 24 عاما، عن سعادته بـ "التريند"، قائلًا: "بيوصف بنات كتير بتحب تعمل فيها اللي بتنصح، واللي مهتمة، وهي حاجة متخصهومش اصلًا".

وأضاف "محمود. جودة" 30 عاما: "يعني إيه تقولي لا تصلي وتبطل سجاير يا إما منكملش، ازاي تقيس العلاقة بشروط، أصلا حتى لو كلامها صح هسيبها برده، لأن معندهاش عقل".

بينما أضاف "ناصر. خ" 22 عاما: "الموضوع مضحك وبيحصل والله من البنات، بتعيش دور الأم".

فتيات.. أفورة وممكن نرد عليهم

علقت "ياسمين. أ"، 24 عاما، على انتشار الصور الساخرة، بهذا الشكل، قائلة: "طالما في علاقة فعلًا وأنا خايفة عليه، إيه المشكلة لما أنصحه بالحاجة الصح، التريقة علينا أفورة أوي ومالهاش لازمة".

وتابعت "مهجة. محمد": "ما ممكن إحنا كمان نرد ونقول إنهم في بداية الارتباط بيقعدوا يقولولنا غيري اللبس، وما تكلميش ولاد، ومتحطيش ميكب ونتريق برضه".

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