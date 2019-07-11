الجيزة تبدأ تعليم السيدات مهنة السباكة: هدفنا الحفاظ على نقطة المياه

تعليم السيدات مهنة السباكة من خلال إجراء دورات تدربية بدأتها محافظة الجيزة وتحديدا حي العجوزة بـ30 سيدة من منطقة 100 عقبة بهدف الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك.

يقول اللواء دكتور هاني العناني، رئيس حي العجوزة، إن الحي عقد ورشة عمل بمركز شباب ميت عقبة لتعليم 30 سيدة كبداية مهنة السباكة بالمنطقة، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو تعليمهن طرق الصيانة البسيطة للسباكة الداخلية للمنزل، ما يساهم في حماية مياه الشرب من الإهدار، وأكد ذلك يأتي ضمن برنامج الارتقاء الحضري الذى تنفذه المحافظة للنهوض بالمناطق الشعبية.

وأكد "العناني" أن هذه الورش سيكون لها أثر إيجابي كبير في تنمية المجتمع لذلك يجب أن تتكاتف معها مؤسسات المجتمع المدني المختلفة للمساعدة على نشرها، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات الإيجابية والمستمرة تعمل على معالجة قضايا المجتمع ويمكن أن تتحول إلى مشاريع تنموية قصيرة المدى.

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وأوضح رئيس الحي أن مثل هذه المبادرات الشعبية تشكل ركيزة أساسية للمساهمة في حل الأزمات والمشكلات وتعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسر بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه تم تدريب المشاركات لتعليم المبادئ الأولية في السباكة لنشر ثقافة الحفاظ على المياه ولأن الحفاظ على الموارد المائية مسؤولية الدولة والمواطنين معًا، إضافة إلى توعية المشاركات بورشة العمل بكيفية الاستخدام الآمن للصرف الصحي الناجم عن إلقاء مخلفات الأكل والشاى والزيوت والمواد الصلبة في الشبكات ونشر رسالة التوعية المائية بين السيدات للحفاظ على المياه.

وقالت هدي علي، إحدى السيدات المشاركة: "اتعلمت أصلح خلاطات المية والحنفيات، وإزاي أسلك صرف الحوض بالحمام والمطبخ، وكذلك البلاعات المسدودة وطرق صيانتها وتسليكها".

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