بالفيديو| تأثير تناول الشاي على الحالة المزاجية

تحدثت ياسمين الصيرفي خبيرة التغذية، عن تأثير مشروب الشاي على الحالة المزاجية، وفوائد تناوله في علاج عدد كبير من أمراض الجسم.

وقالت "ياسمين": "الشاي بيظبط الدماغ والصداع، لأن فيه كافيين، وهو مفيد، وكويس لأمراض الجهاز التنفسي، لأنه بيوسع الشعاب الهوائية، وفيه مضادات أكسدة، والنكهات تزيد فائدة تناوله".

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وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية جاسمين طه، مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "DMC"، أنه يمكن تجنب أضرار الشاي بعدم تناوله عن الطعام، لأن الكافيين يمنع امتصاص الحديد والكالسيوم، حيث يفضل تناوله بعد الوجبة بساعتين على الأقل.

وأردفت، أنه يمكن استخدام الكافيين في الحميات الغذائية، مع النعناع أو الشوكولاتة الداكنة، ما يقلل من الشهية والقابلية لتناول الطعام، كما أنه يمنع امتصاص 10% من الدهون، يساعد على التركيز.

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